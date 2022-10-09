Долар на чорному ринку стабільний: що може спричинити його зростання

Стабілізації гривні сприяв механізм безготівкової купівлі валюти на депозит

Долар в Україні зафіксувався на сумі близько 41 гривні. Перспективи української валюти залишитися стабільною по відношенню до американської дуже непогані.

Як зазначається в аналізі валютної ситуації на сайті "Мінфін", Україна очікує на надходження міжнародної допомоги з різних джерел. Це одне із важливих джерел фінансування дефіциту бюджету. Страхує гривню від обвалу та купівля населенням валюти через депозити у банках. Курс у разі нижче ніж у обмінниках, але кошти видаються лише за кілька місяців.

Зазначається, що за два місяці депозити оформили на 300 млн доларів. Вже за кілька місяців очікується збільшення її вдвічі. Якщо система працюватиме як треба, кількість вкладів тільки зростатиме. Якщо ні і з поверненням будуть проблеми, це спровокує новий тиск на курс гривні до долара і USD подорожчає. Поки що механізм депозитів дозволив знизити тиск на ринок готівкового долара і незначно зміцнити гривню. На ранок неділі дев’ятого жовтня ціна на долар на готівковому ринку утримується на рівні 40,85/41,05 грн.

Курс долара в обмінниках в Україні

Як наголошують експерти, для підтримки валюти НБУ продає золотовалютні резерви. Кількість валюти, що продається, зростає і, щоб зберегти запаси, Нацбанк може підняти вартість долара по 39-40 грн. При цьому різких коливань очікувати до 2023 року не варто, вважає частина аналітиків.