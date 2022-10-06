Долар буде по 45 грн? Експерт пояснив, коли курс досягне такої позначки
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До кінця року не буде різких змін курсу
Останні кілька тижнів американська валюта значно коливалась на українському ринку. Вона зазнала такої нестабільності переважно через новини, адже на курс потужно впливають події у світі і психологічний фактор. Тож хоча більшість експертів вважають, що курс і надалі може зрости, від долара можна очікувати позитивніші зміни.
Про це розповів фінансовий експерт Михайло Федоров на YouTube-каналі "Фінансовий портал Мінфін". За його словами, після того, як гроші від західних партнерів України стали вливатися в економіку, американська валюта стабілізувалася, та ув майбутньому провалів бути не повинно.
"У певному ступені, фінансова система України прийшла в певний баланс грошей, тих, що входять та тих що виходять. Усі економічні групи, які працюють для напрацювання плану Маршала, вони вже адаптувалися до ситуації", — зазначив експерт.
Федоров також вважає, що технічний аналіз курсу долара дивиться на 45 грн за долар, але така ціна буде ще не скоро. Показник 45 грн — це не мета цього поточного року, а швидше за все буде лише наступного року. Тобто різких коливань у гривні у 2022 році очікувати не слід.
Як повідомив "Телеграф" раніше, старший фінансовий аналітик ICU Тарас Котович вважає, що курс долара зараз буде вирівнюватися. Проте, є ряд причин, які зможуть знову спровокувати його зростання.