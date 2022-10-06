Долар буде по 45 грн? Експерт пояснив, коли курс досягне такої позначки

До кінця року не буде різких змін курсу

Останні кілька тижнів американська валюта значно коливалась на українському ринку. Вона зазнала такої нестабільності переважно через новини, адже на курс потужно впливають події у світі і психологічний фактор. Тож хоча більшість експертів вважають, що курс і надалі може зрости, від долара можна очікувати позитивніші зміни.

Про це розповів фінансовий експерт Михайло Федоров на YouTube-каналі "Фінансовий портал Мінфін". За його словами, після того, як гроші від західних партнерів України стали вливатися в економіку, американська валюта стабілізувалася, та ув майбутньому провалів бути не повинно.

"У певному ступені, фінансова система України прийшла в певний баланс грошей, тих, що входять та тих що виходять. Усі економічні групи, які працюють для напрацювання плану Маршала, вони вже адаптувалися до ситуації", — зазначив експерт.

Федоров також вважає, що технічний аналіз курсу долара дивиться на 45 грн за долар, але така ціна буде ще не скоро. Показник 45 грн — це не мета цього поточного року, а швидше за все буде лише наступного року. Тобто різких коливань у гривні у 2022 році очікувати не слід.

Прогноз експерта на 2023 рік

Як повідомив "Телеграф" раніше, старший фінансовий аналітик ICU Тарас Котович вважає, що курс долара зараз буде вирівнюватися. Проте, є ряд причин, які зможуть знову спровокувати його зростання.