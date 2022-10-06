Долар стабільний, але чи надовго: що може спричинити зростання курсу на чорному ринку

Поки що негативних тенденцій не відмічено

Після різких стрибків долара у вересні останніми днями курс долара на готівковому ринку в Україні стабілізувався. Але нові коливання курсу можуть виникнути досить швидко.

Згідно зі звітом Нацбанку, до негативних коливань спричинили агресивні заяви та дії росії на тлі збереження нестачі іноземної валюти — сформувався девальваційний тиск. Також зріс попит на долари та з боку підприємств та банків.

Рівень падіння курсу гривні до долара з початку 2022 року

Зараз курс вирівнявся, але у разі негативних новин він знову захитається і попит зросте, вважає старший фінаналітик ICU Тарас Котович. Ситуація може змінитися незначною мірою, вважає економічний експерт Олександр Охріменко. Він прогнозує ціну до 42 грн у жовтні, оскільки Нацбанк проводив політику щодо обмеження чорного ринку. Курс на ринку готівкового долара стабілізувався на рівні близько 41 грн — як для покупки, так і для продажу. За даними на шосте вересня, долар в обмінниках коштує 40,8/41,1 грн, а євро — 39,5/40 грн.

Вартість валюти в обмінниках на 6.10

Як раніше писав "Телеграф" — один із видів обмеження поширюється на ввезення валюти в Україну для подальшого перепродажу. Курс 42-45 гривень передбачає і інший експерт — Данило Монін. Він стверджує, що курс залежить від політики НБУ.