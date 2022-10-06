Доллар будет по 45 грн? Эксперт объяснил, когда курс достигнет такой отметки

До конца года не будет резких смен курса

В последние несколько недель американская валюта значительно колебалась на украинском рынке. Она испытала такую нестабильность преимущественно из-за новостей, ведь на курс сильно влияют события в мире и психологический фактор. Хотя большинство экспертов считают, что курс и дальше может возрасти, от доллара можно ожидать более положительные изменения.

Об этом рассказал финансовый эксперт Михаил Федоров на YouTube-канале "Финансовый портал Минфин". По его словам, после того, как деньги от западных партнеров Украины стали вливаться в экономику, американская валюта стабилизировалась, и в будущем провалов быть не должно.

"В определенной степени, финансовая система Украины пришла в определенный баланс денег, входящих и выходящих. Все экономические группы, работающие для наработки плана Маршала, они уже адаптировались к ситуации", — отметил эксперт.

Федоров также считает, что технический анализ курса доллара смотрит на 45 грн. за доллар, но такая цена будет еще не скоро. Показатель 45 грн — это не цель этого текущего года, а скорее всего будет только в следующем году. То есть, резких колебаний гривны в 2022 году ожидать не следует.

Прогноз эксперта на 2023 год

Как сообщил "Телеграф" ранее, старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович считает, что курс доллара сейчас будет выравниваться. Тем не менее, есть ряд причин, которые смогут снова спровоцировать его рост.