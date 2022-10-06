Доллар стабилен, но надолго ли: что может вызвать рост курса на черном рынке

Пока негативных тенденций не отмечено

После резких скачков доллара в сентябре, в последние дни курс доллара на наличном рынке в Украине стабилизировался. Но новые колебания курса могут возникнуть достаточно быстро.

Согласно отчету Нацбанка, к негативным колебаниям привели агрессивные заявления и действия россии на фоне сохранения нехватки иностранной валюты — сформировалось девальвационное давление. Также вырос спрос на доллары и со стороны предприятий и банков.

Уровень падения курса гривны к доллару с начала 2022 года

Сейчас курс выровнялся, но в случае негативных новостей он снова заколеблется и спрос вырастет, считает старший финаналитик ICU Тарас Котович. Ситуация может измениться незначительно, считает экономический эксперт Александр Охрименко. Он прогнозирует цену до 42 грн в октябре, поскольку Нацбанк проводил политику по ограничению черного рынка. Курс на рыке наличного доллара стабилизировался на уровне около 41 грн — как для покупки, так и для продажи. По данным на шестое сентября, доллар в обменниках стоит 40,8 / 41,1 грн, а евро — 39,5 / 40 грн.

Стоимость валюты в обменниках на 6.10

Как ранее писал "Телеграф" — один из видов ограничения распространяется на ввоз валюты в Украину для дальнейшей перепродажи. Курс в 42-45 гривен предполагает и другой эксперт — Даниил Монин. Он утверждает, что курс зависит от политики НБУ.