Доллар в октябре будет нестабильным: эксперт объяснил, чего ждать от цен на валюту

В октябре ситуация на валютном рынке будет крайне нестабильной.

Несмотря на относительно стабильное удешевление в Украине американской валюты, скорее всего, в ближайшее время доллар будет жить собственной жизнью, систематически демонстрируя нестабильность.

Соответствующую информацию сообщил экономист Александр Хмелевский, отметив, что в октябре ожидается крайне нестабильная ситуация с валютой в украинских обменниках, ведь наличный доллар будет "жить собственной жизнью". По словам эксперта, в сентябре подорожание курса до 43 гривен за один доллар было обусловлено дефицитом наличной валюты и оглашением россии частичной мобилизации.

Он убежден, что в октябре спрос на наличность будет оставаться на высоком уровне, поэтому американская валюта может и дальше дорожать в пределах 43-45 гривен за один доллар США.

"В условиях полномасштабной войны, когда те или иные события существенно меняют настроения на рынке, происходят резкие колебания валютного курса. Поэтому в октябре мы можем наблюдать как резкий рост курса, так и его падение. Не исключено, что попытка россии аннексировать временно оккупированные украинские территории и угрозы путина ядерным оружием могут привести к резкой девальвации – снижению курса гривны", – объяснил Хмелевский.

В заключение эксперт добавил, что успехи на фронте и отказ россии от более активных действий в боях с украинцами может повлечь за собой резкий рост курса национальной валюты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению экономического эксперта Алексея Куща, динамика наращивания процентных ставок в США значительно выше, чем в других странах, поэтому американский доллар лишь укрепляет свои позиции по отношению к другим валютам.