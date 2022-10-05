Долар у жовтні буде нестабільним: експерт пояснив, чого чекати від цін на валюту

У жовтні ситуація на валютному ринку буде вкрай нестабільною

Попри відносно стабільне здешевшання в Україні американської валюти, скоріше за все, найближчим часом долар все ж буде жити власним життям, систематично демонструючи нестабільність.

Відповідну інформацію повідомив економіст Олександр Хмелевський, зазначивши, що у жовтні очікується вкрай нестабільна ситуація з валютою в українських обмінниках, адже готівковий долар "житиме власним життям". За словами експерта, у вересні здорожчання курсу до 43 гривень за один долар було зумовлене дефіцитом готівкової валюти та оголошення росією часткової мобілізації.

Він переконаний, що у жовтні попит на готівку залишатиметься на високому рівні, тож американська валюта може й надалі дорожчати в межах 43-45 гривень за один долар США.

"В умовах повномасштабної війни, коли ті чи інші події суттєво змінюють настрої на ринку, відбуваються різкі коливання валютного курсу. Тому в жовтні ми можемо спостерігати як різке зростання курсу, так і його падіння. Не виключено, що спроба росії анексувати тимчасово окуповані українські території й погрози путіна ядерною зброєю можуть призвести до різкої девальвації – зниження курсу гривні", — пояснив Хмелевський.

Наостанок експерт додав, що успіхи на фронті та відмова росії від активніших дій у боях з українцями може потягнути за собою різке зростання курсу національної валюти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку економічного експерта Олексія Куща, динаміка нарощування відсоткових ставок у США значно вища, ніж в інших країнах, тому американський долар лише укріплює свої позиції відносно інших валют.