Курс долара у жовтні: нардепи назвали відповідального за вартість валюти

Курс долара в жовтні може прогнозувати та створювати одна людина

Кінець першого тижня жовтня курс долара зустрічає деяким зниженням, незважаючи на не найсприятливіші новини від Національного банку України щодо зміни його голови.

Проте саме від нового керівника НБУ Андрія Пишного залежить яким буде курс долара в жовтні, вважає економічний експерт Данило Монін.

На його думку, якщо Національний банк отримає фінансову допомогу від МВФ ($1,3 млрд) та ЄС ($5 млрд), він може продовжити нинішню тактику продажу валютних резервів для підтримки курсу гривні.

Мінус цього сценарію, вважає експерт, у тому, що кількість валюти, що продається, постійно зростає в середньому на 150-200 мільйонів доларів на тиждень, і в жовтні дійде до $1 млрд щотижня. З урахуванням цього та всіх запасів у $23 млрд НБУ, який бажає зберегти запаси, може офіційно девальвувати гривню до 39-40 гривень за долар.

Якщо ж Нацбанк продовжить продавати валюту, він може утримати гривню до долара дорожче, але тоді ризикує залишитись без запасів "на чорний день".

"У разі девальвації офіційного курсу до 39-40 на готівковому ринку курс може піднятися до 43-45 гривень за долар. З іншого боку, прихід фіндопомоги у розмірі 3-5 млрд доларів у жовтні дасть НБУ резерв, щоб продовжувати утримувати дисбаланс на ринку валюти і тоді очікується курс 42-43", — пояснює експерт варіанти.

І від того, яку стратегію вибере Андрій Пишний, залежить курс долара у жовтні.