Долар на чорному ринку подешевшав: експерти спрогнозували курс наступного тижня

Експерти мають позитивні прогнози на найближчий час

Після значних коливань американської валюти у вересні 2022 року курс нарешті стабілізувався. Наразі передбачається, що таких різких змін на валютному ринку найближчого тижня не буде, зокрема, це стосується обмінних пунктів.

Про це повідомив фінансовий експерт Олексій Козирєв на YouTube-каналі "Фінансовий портал Мінфін". Як зазначається, є позитивні фактори для стабілізації курсу гривні. Серед них — ситуативний приплив готівкової валюти на ринок, що знизило котирування в обмінниках.

"Значна кількість заможних українців здає готівкову валюту по 40-41 грн за долар, потім поповнюють свої картки та купують валюту в банків за дешевшим курсом за умови її розміщення на тримісячний депозит. Це спричинило ситуативний приплив готівкової валюти на ринок і це знизило котирування в обмінниках. Бо запаси готівки у громадян не безмежні і вони скоро закінчаться", — підкреслює Козирєв.

В обмінних пунктах наступного тижня курс американської валюти прогнозують у межах коридору — 39,70-41,50 гривні. Євро перебуватиме в діапазоні 39,20 до 40,90 гривні. На міжбанку долар надалі залишатиметься у межах 36,57-36,94 гривні. Євровалюта перебуватиме у межах 36,65 — 37,30 гривні.

У суботу, 8 жовтня, долар курсу НБУ коштує 36,56 грн. Порівняно з минулою добою гривня трохи зміцнилася по відношенню до євро. Сьогодні його курс становить 36,08 гривні за 1 євро.

Курс валют в Україні 8 жовтня

Курс долара в банках 8 жовтня

Курс євро в банках 8 жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, економіст Олексій Кущ розповів, як зміниться ситуація на валютному ринку навесні наступного року.