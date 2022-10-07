Долар на чорному ринку повернувся до здорожчання: що буде з цінами на валюту навесні

Експерт пояснив, що буде з цінами на валюту на початку наступного року

Попри те, що останнім часом ситуація на валютному ринку почала "устаканюватися" завдяки постійній підтримці української економіки з боку світової спільноти, все ж весною появи важливого фактору, який міг би ще більше стабілізувати гривню відносно долара, не передбачається.

Як розповів економіст Олексій Кущ, через війну та глобальну економічну рецесію курс національної української валюти й надалі буде потроху девальвувати, а американська валюта дорожчати, тож очікувати на те, що весною 2023 року ситуація суттєво зміниться, скоріше за все, не варто.

"Раніше гривня була циклічною валютою. Під час літнього періоду зміцнювалася. З осені починала девальвувати. Пік девальвації був взимку, на початку січня. Зараз ця сезонність фактично стерта. Курс залежить від декількох базових факторів. Найважливіший – динаміка міжнародної допомоги. Тобто кількість валюти, яка заходить на рахунки Нацбанку. Зараз із цим стабільно. Пакет фінансування на найближчі два-три місяці сформовано", – пояснив експерт.

За словами Куща, навесні в Україні не очікується появи потужного аграрного фактора, який допоміг би із надходженням додаткових грошей, адже аграрії наразі перебувають у глибокій кризі.

Також він відзначив, що наступного року очікується вкрай млява посівна компанія, тож вона не стане фактором, який стабілізує гривню.

Якщо розглянути ситуацію на готівковому ринку України, то останніми днями вона стабільніша за вересневу, проте долар продовжує поступово збільшуватися в ціні. Згідно з даними порталу Мінфін, оприлюдненими у п'ятницю, 7 жовтня, американський долар в українських обмінниках під час купівлі обійдеться в 40,90 гривень, у порівнянні з минулоденними 40,80 гривнями. Водночас продаж вартуватиме сьогодні 41,10 гривень. І ця ціна рівна вчорашній.

Що стосується "чорного" євро, то в останній день робочого тижня він коштуватиме 39,50 гривень під час купівлі. Продаж упродовж сьогоднішньої доби вартуватиме 39,85 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку фінансового експерта Данила Моніна, курс долара в Україні залежить від політики НБУ.