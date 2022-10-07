Курс долара у жовтні – у НБУ розповіли, як гривня може зберегти стабільність

Гривню від девальвації рятують два фактори

Після періоду стабільності долар знову почав зростати – на чорному ринку його курс до гривні трохи зріс, проте НБУ вважає, що нацвалюті нічого не загрожує.

Так, за словами голови Ради НБУ Богдана Данилишина, хоча валютні інтервенції Нацбанку постійно зростають, склавши 832 мільйони доларів минулого тижня, платіжний баланс України у січні-серпні позитивний – профіцит становив $6,7 млрд.

Щоправда, при цьому дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами в серпні продовжив зростати і склав за 8 місяців — мінус 8 млрд і мінус 4,9 млрд доларів відповідно.

При цьому велику допомогу платіжному балансу та власне курсу долара надають стійкі надходження з оплати праці українців за кордоном — 9,3 млрд доларів США за 8 місяців 2022 року, що трохи вище, ніж минулого року. Другим джерелом стало надходження міжнародної допомоги до сектору загальнодержавного управління — 9,5 млрд доларів США за січень-серпень 2022 року.

Раніше експерти вже повідомили, що хоча головний вплив на курс долара робить Нацбанк, кадрові зміни в НБУ поки не вплинуть на курс долара, якщо новий голова Національного банку не вибере іншу стратегію для утримання курсу долара.