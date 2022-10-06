Курс долара та підозра Кирилу Шевченку – експерти сказали чи впаде гривня

Експерти розповіли як ринок відреагує на новини про підозру главку НБУ

Підозра у привласненні коштів "Укргазбанку" та підробці документів, які НАБУ та САП оголосили поки що голові НБУ Кирилу Шевченку, навряд чи вплинуть на курс долара, вважають експерти, опитані "Телеграфом".

Так, економічний експерт Борис Кушнірук пояснив, що ця історія трапилася ще до керівництва Шевченка НБУ, але головне — курсова політика НБУ функціонує в режимі, на який вплинути подібні дії правоохоронців не можуть.

Аналогічної думки дотримується економічний експерт Олександр Охріменко, який також упевнений, що підозра Кирилу Шевченку ніяк не вплине на курс долара, який останнім часом стабілізувався та навіть трохи падає.

"Більш впливу на курс мають дві речі – розвиток військової ситуації на фронті після анексії української території, що активізувало розмови про застосування ядерної зброї. А також громадська думка у світі про війну в Україні, яка може й помінятися. але загалом тенденція на поступову девальвацію гривні зберігатиметься», — наголосив Охріменко.

Загалом, як вважає фінансовий експерт Михайло Федоров, курс долара в Україні може становити 45 гривень, але досягнутий цей показник буде до кінця цього чи на початку наступного року.