Курс доллара и подозрение Кириллу Шевченко – эксперты сказали упадет ли гривна

Эксперты рассказали как рынок отреагирует на новости о подозрении главк НБУ

Подозрение в присвоении средств "Укргазбанка" и подлоге документов, которые НАБУ и САП объявили пока еще главе НБУ Кириллу Шевченко, вряд ли повлияют на курс доллара, считают эксперты, опрошенные "Телеграфом".

Так, экономический эксперт Борис Кушнирук пояснил "Телеграфу", что эта история случилась еще до руководства Шевченко НБУ, но главное — курсовая политика НБУ функционирует в режиме, на который повлиять подобные действия правоохранителей не могут.

Аналогичного мнения придерживается экономический эксперт Александр Охрименко, который также уверен, что подозрение Кириллу Шевченко никак не повлияет на курс доллара, который последнее время стабилизировался и даже немного падает.

"Больше влияния на курс окажут две вещи – развитие военной ситуации на фронте после аннексии украинской территории, что активизировало разговоры о применении ядерного оружия. А также общественное мнение в мире о войне в Украине, которое может и поменяться. Это сегодня основные ситуативные факторы влияния, но в целом тенденция на постепенную девальвацию гривны будет сохраняться", — подчеркнул Охрименко.

В целом, как считает финансовый эксперт Михаил Федоров, курс доллара в Украине может составить 45 гривен, но достигнут этот показатель будет к концу этого или начале будущего года.