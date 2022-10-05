Курс долара у жовтні – все залежатиме від однієї людини

скільки коштуватиме долар у жовтні зараз важко прогнозувати

Як вважають деякі експерти, курс долара у жовтні буде нестабільним і швидше за все зросте до 43-45 гривень.

На думку виконавчого директора Дискусійного економічного клубу Олега Пендзіна, прогнозувати зміну курсу долара цього місяця важко, оскільки за фактом він залежить від політики НБУ, а вже наприкінці цього тижня Нацбанк може очолити новий керівник.

"Якщо новий голова правління продовжить нинішню валютну політику, в найближчі 2-3 тижні на нас чекає неминуче знецінення гривні, але швидше за все поступове, не різке", — пояснив експерт.

З іншого боку, ймовірна і різка зміна валютної політики з кадровими змінами в НБУ може виглядати по-різному і передбачити як саме дуже складно.

"Все частіше банкіри говорять про повернення єдиного курсу, але як він виглядатиме — плаваючим, або єдиним для всіх, знову ж таки, невідомо", — наголошує Олег Пензін.

З цієї причини співрозмовник "Телеграфа" зізнається, що прогнозувати курс долара цього місяця вкрай складно, оскільки дуже багато залежить від нового, поки що навіть не озвученого офіційно, голови Нацбанку.

При цьому на 2023 рік Нацбанк спрогнозував технічний курс долара в Україні на рівні 42,2 грн.