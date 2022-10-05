Долар на чорному ринку в Україні трохи впав: яким буде курс у 2023 році за прогнозом НБУ

Україна тримає курс гривні до долара фіксованим, витрачаючи на це ресурси, але сума, закладена на 2023 рік вище за поточну вартість

Американська валюта продовжує дешевшати. На п’яте жовтня ціна на готівковому ринку почала падати нижче за 41 грн за USD. Нацбанк на 2023 рік спрогнозував технічний курс долара в Україні на рівні 42,2 грн.

Щоб утримати курс, Кабмін сподівається на іноземні вливання. Про це розповів заступник голови Ради Нацбанку Василь Фурман. Він розповів, що у США до кінця війни щомісяця готові виділяти 1.5 млрд доларів США. У Європі обіцяють таку саму суму, є й інші джерела фінансування.

Щоб курс був фіксованим, Нацбанк уже витратив 3 млрд євро із золотовалютного резерву. Причиною тиску на ринку Фурман назвав логістичні проблеми із нестачею валюти та психологічний фактор.

На ранок 5.10 вартість долара в обмінниках 40,8/41,3 грн, євро 39,4/40,1 грн.

Курс валют в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Нацбанку змінюється керівництво — глава залишає свою посаду через проблеми зі здоров’ям. Ім’я наступника поки що невідоме, але вже будують припущення, хто ним може стати. Одна з кандидатур — колишній голова "Ощадбанку".