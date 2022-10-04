Долар стабілізувався, а євро дорожчає: аналітик пояснив, що впливає на валютний ринок

Аналітики вважають стабілізацію ринку тимчасовою

Після значних коливань валюти на ринку, які були спричинені оголошенням часткової мобілізації в росії, курс нарешті стабулізувався та тимчасово укріпився. Проте, варто знати, що будь-які схожі новини в інформаційному полі можуть повторити ситуацію та призвести до величезного попиту на американську валюту

Про це повідомив старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович для українського інформаційного видання "РБК-Україна". Як зазначається, наразі збалансованість готівкового ринку покращилася.

"Попит бізнесу на валюту зростає, що обумовлює ще більші інтервенції НБУ. Це може бути й наслідком побоювань, що НБУ може знову послабити офіційний курс, але сам Національний банк заперечує такі плани та вважає, що має достатньо ресурсу зберігати курс на поточному рівні", — розповів аналітик.

Крім того, Котович нагадав, що тепер валюта закріпилася на рівні 41 гривні за долар на готівковому ринку. На безготівковому ринку потребується збільшення інтервенцій Національного банку України, адже попит досі є більшим за пропозицію.

"Укріпився курс гривні й у небанківських обмінниках. А от на міжбанківському ринку попит на валюту збільшився. Серед клієнтів банків щоденний попит на валюту переважав пропозицію на десятки мільйонів доларів, а у середу — на 155 млн доларів. Тому НБУ був змушений ще збільшити інтервенції та продати за минулий тиждень 862 млн доларів", — підсумував аналітик.

У вівторок, 4 жовтня, курс долара зріс на 0 коп. Курс євро встановлено на рівні 35,71 грн. Він зріс на 7 коп.

Курс валют в Україні 4 жовтня

Курс долара в банках 4 жовтня

Курс євро в банках 4 жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, економічний експерт Олексій Кущ пояснив, чому вкладатися потрібно в євро, навіть якщо зростає долар.