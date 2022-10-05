Доллар на черном рынке в Украине чуть упал: каким будет курс в 2023 году по прогнозу НБУ

Украина держит курс гривны к доллару фиксированным, тратя на это ресурсы, но сумма, заложенная на 2023 выше текущей стоимости

Американская валюта продолжает незначительно дешеветь. На пятое октября цена на наличном рынке начала падать ниже 41 грн за USD. При этом Нацбанк на 2023 год спрогнозировал технический курс доллара в Украине на уровне 42,2 грн.

Чтобы удержать курс, Кабмин надеется на иностранные вливания. Об этом рассказал замглавы Совета Нацбанка Василий Фурман. Он рассказал, что в США до конца войны ежемесячно готовы выделять 1.5 млрд долларов США. В Европе обещают такую же сумму, есть и другие источники финансирования.

Чтобы курс был фиксированным, Нацбанк уже потратил 3 млрд евро из золотовалютного резерва. Причиной давления на рынке Фурман назвал логистические проблемы с нехваткой валюты и психологический фактор.

На утро 5.10 стоимость доллара в обменниках 40,8 / 41,3 грн, евро 39,4 / 40,1 грн.

Курс валют в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Нацбанке меняется руководство — глава покидает свой пост из-за проблем со здоровьем. Имя преемника пока неизвестно, но уже строят предположения, кто им может стать. Одна из кандидатур — бывший глава "Ощадбанка".