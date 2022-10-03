Курс доллара будет расти, но есть смысл вкладываться в евро – эксперт дал прогноз на курс валют

Хотя евро пока и падает, вложения в него могут окупиться

Американский доллар сейчас укрепляется по отношению к большинству мировых валют, так как динамика наращивания процентных ставок в США значительно выше, чем в других странах.

Это по мнению экономического эксперта Алексея Куща, высказанному им на своей странице в Facebook, означает девальвацию гривну, капиталы из которой "утекают" в доллары. Кроме того, по украинской валюте бьет еще и фактор войны, отток денег в Европу на содержание украинских беженцев, энергетический шок.

Правда серьезно помогает международная финансовая помощь и возможность получить ее от Америки и от Евросоюза.

Все это по мнению эксперта ведет к тому, что ослабление гривны будет не резким и лавинообразным, а постепенным. К примеру 50 грн за доллар в октябре мы явно не увидим, а вот 42-45 гривен, вполне вероятно.

Имеющие свободные деньги, по мнению эксперта могут вкладывать их в доллары и евро, правда с одним нюансом.

"Сейчас есть смысл вкладываться в евро, как в долгосрочную инвестицию, как в краткосрочную не стоит, потому что евро будет еще обесцениваться. Есть такие циклы, 5-7 летние, ослабления евро по отношению к доллару и укрепления евро по отношению к доллару. Поэтому с перспективой на 3-4 года можно вкладывать, на меньше не нужно", – советует Кущ.

На краткосрочный интервал есть смысл вкладывать в доллары, также возможно в фунты стерлинги, ведь эта валюта имеет шанс быстро вернуть позиции, добавляет эксперт.

Тем временем курс доллара в Украине понемногу снижается.