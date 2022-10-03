Курс долара зростатиме, але є сенс вкладатись у євро – експерт дав прогноз на курс валют

Хоча євро поки і падає, вкладення в нього можуть окупитись

Американський долар зараз зміцнюється по відношенню до більшості світових валют, оскільки динаміка нарощування відсоткових ставок у США значно вища, ніж в інших країнах.

Це на думку економічного експерта Олексія Куща, висловленого ним на своїй сторінці у Facebook, означає девальвацію гривні, капітали з якої "витікають" у долари. Крім того, українською валютою б’є ще й фактор війни, відтік грошей до Європи на утримання українських біженців, енергетичний шок.

Щоправда, серйозно допомагає міжнародна фінансова допомога та можливість отримати її від Америки та від Євросоюзу.

Все це, на думку експерта, веде до того, що ослаблення гривні буде не різким і лавиноподібним, а поступовим. Наприклад, 50 грн за долар у жовтні ми явно не побачимо, а ось 42-45 гривень, цілком імовірно.

Ті, хто має вільні гроші, на думку експерта можуть вкладати їх у долари та євро, правда з одним нюансом.

"Зараз є сенс вкладатися в євро, як у довгострокову інвестицію, як у короткострокову не варто, тому що євро ще знецінюватиметься. Є такі цикли, 5-7 літні, ослаблення євро по відношенню до долара і зміцнення євро по відношенню до долара. Тому з перспективою на 3-4 роки можна вкладати, на менше не потрібно», – радить Кущ.

На короткостроковий інтервал є сенс вкладати у долари, також можливо у фунти стерлінгів, адже ця валюта має шанс швидко повернути позиції, додає експерт.

Тим часом курс долара в Україні потроху знижується.