Долар на чорному ринку все дешевший: що відбувається з курсом валют в Україні

Для заощаджень краще зберігати їх у гривні чи доларі

Курс долара в Україні на готівковому ринку стабілізувався після кількох днів падіння. Коливання за останню добу незначні. Але долар може продовжити падіння за певних умов.

Як повідомив "Телеграфу" економічний експерт Олександр Охріменко, на це може вплинути Нацбанк. У держрегуляторі намагаються підтримати курс гривні та знизити купівлю готівкового долара. Якщо заходи будуть успішними, вважає Охріменко, на чорному ринку вартість долара може знизитися до 42 гривень, а для банківських установ – до 41,5 грн.

Поки що складно сказати, чи вплинули заходи, вжиті НБУ чи курс долара знизився через психологічні причини — успіхи ЗСУ на фронті, але вартість американської валюти на чорному ринку на третє жовтня становила 41,56/41,888 грн, євро —39,793/40,263 грн. При цьому вартість валюти в банках під час продажу вища.

Курс долара в Україні

Через падіння вартості європейської валюти, що продовжується, експерти вважають, що в ній стало невигідно тримати заощадження — вони тануть на очах. Аналітик Максим Орищак радить тим, хто відкладає кошти зберігати їх у доларах чи гривнях, а також розмістити на депозитах чи вкласти у військові облігації.

Як раніше писав "Телеграф", курс долара до кінця жовтня може коливатися від 41 до 45 грн. На ситуацію можуть вплинути безліч різних факторів, серед яких можливе фінансове коригування курсу НБУ.