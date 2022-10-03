Доллар на черном рынке все дешевле: что происходит с курсом валют в Украине

Для сбережений лучше хранить их в гривне или долларе

Курс доллара в Украине на наличном рынке стабилизировался после нескольких дней падения. Колебания за последние сутки незначительные. Но доллар может продолжить падение при определенных условиях.

Как сообщил "Телеграфу" экономический эксперт Александр Охрименко, на это может повлиять Нацбанк. В госрегуляторе пытаются поддержать курс гривны и снизить покупку наличного доллара. Если меры будут успешными, считает Охрименко, на черном рынке стоимость доллара может снизиться к 42 гривнам, а для банковских учреждений — до 41,5 грн.

Пока сложно сказать, подействовали ли меры, принятые НБУ или курс доллара снизился из-за психологических причин — успехов ВСУ на фронте, но стоимость американской валюты на черном рынке на третье октября составила 41,56 / 41,888 грн, евро —39,793 / 40,263 грн. При этом стоимость валюты в банках при продаже выше.

Курс доллара в Украине

Из-за продолжающегося падения стоимости европейской валюты эксперты считают, что в ней стало невыгодно держать сбережения — они тают на глазах. Аналитик Максим Орищак советует тем, кто откладывает средства хранить их в долларах или гривнах, а также разместить на депозитах или вложить в военные облигации.

Как ранее писал "Телеграф", курс доллара к концу октября может колебаться от 41 до 45 грн. На ситуацию могут повлиять множество разных факторов, среди которых возможная финансовая корректировка курса НБУ.