Доллар стабилизировался, а евро дорожает: аналитик объяснил, что влияет на валютный рынок

Аналитики считают стабилизацию рынка временной

После значительных колебаний валюты на рынке, вызванных объявлением частичной мобилизации в россии, курс наконец-то стабилизировался и временно укрепился. Однако стоит знать, что любые подобные новости в информационном поле могут повторить ситуацию и привести к огромному спросу на американскую валюту.

Об этом сообщил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович для украинского информационного издания "РБК-Украина". Как отмечается, сбалансированность наличного рынка улучшилась.

"Спрос бизнеса на валюту растет, что обуславливает еще большие интервенции НБУ. Это может быть и следствием опасений, что НБУ может снова ослабить официальный курс, но сам Национальный банк отрицает такие планы и считает, что достаточно ресурса сохранять курс на текущем уровне", – рассказал аналитик.

Кроме того, Котович напомнил, что теперь валюта закрепилась на уровне 41 гривны за доллар на наличном рынке. На безналичном рынке требуется увеличение интервенций Национального банка Украины, ведь спрос до сих пор больше предложения.

"Укрепился курс гривны и в небанковских обменниках. А вот на межбанковском рынке спрос на валюту увеличился. Среди клиентов банков ежедневный спрос на валюту преобладал на десятки миллионов долларов, а в среду — на 155 млн долларов. Поэтому НБУ был вынужден еще увеличить интервенции и продать за прошедшую неделю 862 млн долларов", — подытожил аналитик.

Во вторник, 4 октября, курс доллара вырос на 0 коп. Курс евро установлен на уровне 35,71 грн. Он вырос на 7 коп.

Курс валют в Украине 4 октября

Курс доллара в банках 4 октября

Курс евро в банках 4 октября

Как сообщал "Телеграф" ранее, экономический эксперт Алексей Кущ объяснил, почему вкладываться нужно в евро, даже если растет доллар.