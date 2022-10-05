Курс доллара в октябре – все будет зависеть от одного человека

сколько будет стоить доллар в октябре сейчас трудно прогнозировать

Как считают некоторые эксперты, курс доллара в октябре будет нестабильным и скорее всего вырастет до 43-45 гривен.

По мнению исполнительного директора Дискуссионного экономического клуба Олега Пендзина, прогнозировать изменение курса доллара в этом месяце тяжело, поскольку по факту он зависит от политики НБУ, а уже в конце этой недели Нацбанк может возглавить новый руководитель.

"Если новый глава правления продолжит нынешнюю валютную политику, в ближайшие 2-3 недели нас ждет неминуемое обесценивание гривны, но скорее всего постепенное, не резкое", — пояснил эксперт.

С другой стороны, вероятное и резкое изменение валютной политики с кадровыми изменениями в НБУ, может выглядеть по-разному и предугадать как именно, очень сложно.

"Все чаще банкиры говорят о возврате единого курса, но как он будет выглядеть – плавающим, или единым для всех, опять же, неизвестно", — подчеркивает Олег Пендзин.

По этой причине собеседник "Телеграфа" признается, что прогнозировать курс доллара в этом месяце крайне сложно, так как слишком многое зависит от нового, пока еще даже не озвученного официально, главы Нацбанка.

При этом на 2023 год Нацбанк спрогнозировал технический курс доллара в Украине на уровне 42,2 грн.