Курс доллара в октябре – в НБУ рассказали, как гривна может сохранить стабильность

Гривну от девальвации спасают два фактора

После периода стабильности доллар снова начал расти – на черном рынке его курс к гривне чуть вырос, однако в НБУ считают, что нацвалюте ничего не грозит.

Так, по словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, хотя валютные интервенции Нацбанка постоянно растут, составив 832 миллиона долларов на прошлой неделе, платежный баланс Украины в январе-августе позитивный – профицит составил $6,7 млрд.

Правда при этом дефицит внешней торговли товарами и услугами в августе продолжил расти и составил за 8 месяцев — минус 8 млрд и минус 4,9 млрд долларов соответственно.

При этом большую помощь платежному балансу и собственно курсу доллара оказывают устойчивые поступления по оплате труда украинцев за рубежом — 9,3 млрд долларов США за 8 месяцев 2022 года, что чуть выше, чем в прошлом году. Вторым источником стало поступление международной помощи в сектор общегосударственного управления — 9,5 млрд долларов США за январь-август 2022 года.

Ранее эксперты уже сообщили, что хотя главное влияние на курс доллара оказывает Нацбанк, кадровые изменения в НБУ пока не повлияют на курс доллара, если новый глава Национального банка не выберет другую стратегию для удержания курса доллара.