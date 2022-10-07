Доллар на черном рынке вернулся к подорожанию: что будет с ценами на валюту весной

Эксперт объяснил, что будет с ценами на валюту в начале следующего года

Несмотря на то, что в последнее время ситуация на валютном рынке начала "устаканиваться" благодаря постоянной поддержке украинской экономики со стороны мирового сообщества, все же весной появления важного фактора, который мог бы еще больше стабилизировать гривну по отношению к доллару, не предполагается.

Как рассказал экономист Алексей Кущ, из-за войны и глобальной экономической рецессии курс национальной украинской валюты и дальше будет понемногу девальвировать, а американская валюта дорожать, поэтому ожидать, что весной 2023 года ситуация существенно изменится, скорее всего, не стоит.

"Ранее гривна была циклической валютой. Во время летнего периода укреплялась. С осени начинала девальвировать. Пик девальвации был зимой, в начале января. Сейчас эта сезонность фактически стерта. Курс зависит от нескольких базовых факторов. Важнейший – динамика международной помощи. которая заходит на счета Нацбанка. Сейчас с этим стабильно. Пакет финансирования на ближайшие два-три месяца сформирован", – объяснил эксперт.

По словам Куща, весной в Украине не ожидается появления мощного аграрного фактора, который помог бы с поступлением дополнительных денег, ведь аграрии находятся в глубоком кризисе.

Также он отметил, что в следующем году ожидается крайне вялая посевная компания, поэтому она не станет стабилизирующим фактором для гривны.

Если рассмотреть ситуацию на наличном рынке Украины, то в последние дни она стабильнее сентябрьской, однако доллар продолжает постепенно увеличиваться в цене. Согласно данным портала Минфин, обнародованным в пятницу, 7 октября, американский доллар в украинских обменниках при покупке обойдется в 40,90 гривен, по сравнению с 40,80 гривнами. В то же время, продажа будет стоить сегодня 41,10 гривен. И эта цена равна вчерашней.

Что касается "черного" евро, то в последний день рабочей недели он обойдется в 39,50 гривен при покупке. Продажа в течение сегодняшних суток будет стоить 39,85 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению финансового эксперта Даниила Монина, курс доллара в Украине зависит от политики НБУ.