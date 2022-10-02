"Девальвація гривні - розумний крок": експерт пояснив, від чого залежатиме курс долара у жовтні

НБУ лише за останній тиждень витратив на підтримку курсу гривні 867 мільйонів доларів

Курс долара на чорному ринку у жовтні може розвиватися за кількома сценаріями — або з фінансовою допомогою від Міжнародного валютного фонду та Європейського союзу, або без такої допомоги. У випадку першого долар утримається на позначці 43 гривні, а за другим сценарієм — гривню чекає офіційна девальвація.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" озвучив економічний експерт Данило Монін. Він зазначив, що у випадку надання України фінансової допомоги, НБУ буде й надалі продавати долари банкам для підтримки курсу й це дозволить утримати курс долара на чорному ринку на рівні 43 гривні за умовну одиницю.

Однак на думку експерта, більш реалістичним виглядає сценарій, у якому Нацбанк України оголосить офіційну девальвацію гривні до долара — приблизно до 39-40 гривень, що призведе до зростання готівкового долара до 43-45 гривень.

"За останній тиждень на підтримку курсу гривні НБУ витратив 867 мільйонів доларів, що дуже багато. Якщо Нацбанк хоче зберегти до кінця року золото-валютні резерви у 20 мільярдів доларів, а він це хоче, девальвація гривні найрозумніший крок", — резюмував Данило Монін.

Нагадаємо, станом на ранок неділі, 2 жовтня, курс долара на чорному ринку закріпився на рівні 41,55 грн (купівля) 41,9 грн (продаж). Хоча за добу долар втратив 30 копійок, експерти не радять розслаблятися, адже підстав для стабілізації курсу немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого очікувати від курсу американської валюти у жовтні та чому другий місяць осені може стати найважчим для гривні.