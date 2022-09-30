Курс долара: девальвує навіть британський фунт – експерт розповів, чого чекати у жовтні

Жовтень буде важким для нацвалюти

Хоча вересень курс долара закінчує деяким зниженням, його подальше зростання у жовтні фактично неминуче. Про це попереджає директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

На його думку, у жовтні українська економіка продовжить входити до найжорстокіших глобальних боргових і фінансових криз. Падатиме гривня щодо долара США. Уряду та Нацбанку не вдасться зупинити обвал цін на ОВДП та акції українських емітентів. Останнє спричинить хвилю банкрутств.

Девальвація не омине також світові валюти найрозвиненіших країн. Як пише експерт, пара британський фунт/долар США — на найнижчому рівні 1,065 долара за фунт. А пара євро/долар США також на найнижчому рівні 0,955. На валютних ринках панує паніка, а зміни на ринку у бік девальвації більшості валют до долара лише зростає.

"Не сумніваюся, що все, що відбувається, змусить керівництво Нацбанку й надалі послаблювати гривню. А хіба в НБУ знають якийсь інший варіант?", — пише Олександр Гончаров на своєму Facebook про неминучість девальвації гривні з ініціативи самого НБУ.

Таким чином, на думку експерта, у жовтні Нацбанк, ймовірно, знову підвищить офіційний курс долара до гривні з нинішніх 36,56 гривень.

Альтернативою цьому може стати продовження валютних інтервенцій НБУ. Тільки за минулий тиждень чистий продаж Національним банком іноземної валюти на ринку склав 738 млн. доларів США.