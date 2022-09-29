Курс долара – НБУ рятує гривню, і експерт побачив добрий знак для нацвалюти

За словами голови ради НБУ, влітку ситуація була гіршою.

Хоча у Державній службі фінансового моніторингу України прогнозують курс долара у жовтні падіння з нинішніх майже 43 гривень до 42 і навіть 41 гривні, з цим згодні далеко не всі.

Так, голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин зазначає, що ситуація на міжбанківському валютному ринку минулого тижня характеризувалася суттєвим зростанням попиту на іноземну валюту. Клієнти банків хотіли купити її так сильно, що Нацбанк змушений був збільшити продаж доларів для банків, щоб підтримати її пропозицію.

Так, за минулий тиждень чистий продаж Національним банком іноземної валюти на ринку склав 738 млн доларів США, що на 44% більше, ніж за тиждень до цього. Купівля безготівкового долара США у банків, як і раніше, здійснюється за офіційним курсом, а його продаж банкам – за офіційним курсом, збільшеним на 1%.

"З початку вересня чистий продаж іноземної валюти Національним банком вже перевищив показники липня та серпня (1,2 млрд. і 1,3 млрд. доларів США відповідно), проте залишається вдвічі менше пікових значень у травні та червні 2022 року — 3,4 млрд.. і 4 млрд. доларів США відповідно", — пише Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Тобто, на думку Данилишина, НБУ загалом контролює ситуацію.

Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров вважає, що в жовтні на гривню чекає неминучий обвал.