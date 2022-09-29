Долар може подешевшати? Українцям дали привід для оптимізму

Ситуація залежить від рішення Нацбанку

На тлі оголошення володимиром путіном часткової мобілізації курс долара в Україні зазнав певних коливань, але швидко почав повертатися до попередньої норми. Через "курсові очікування" американська валюта і постраждала, проте, тепер вже зміцнилася на позначці до 42,45–42,65 гривень за долар. Крім того, Національний банк України здатний "розвернути" курс долара на готівковому ринку до попереднього рівня в 41-42 гривні.

Про це повідомлено у звіті на сайті Державної служби фінансового моніторингу України. Як зазначається, такий сценарій можливий за сприяння НБУ.

"Це станеться, якщо регулятор підвищить встановлені для банків ліміти на чистий продаж валюти. Розрахунково, станом на кінець вересня золотовалютні резерви залишаються на рівні 24,4–24,6 млрд доларів. Тому такий сценарій цілком імовірний", — йдеться у звіті на сайті.

У Держфінмоніторингу вважають, що емісія є основним ризиком для стійкості курсу гривні в довгостроковому періоді. Мова йде також про зовнішні надходження до фінансування бюджету України.

"Це також має емісійний характер — оскільки НБУ конвертує надходження до Мінфіну в гривню для наступних внутрішніх платежів. Як і прямий викуп ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) на баланс НБУ", — зазначають вони.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, згідно з аналізом ICU Weekly, попит на долар в Україні зростає і в касах готівкової американської валюти досі не вистачає.