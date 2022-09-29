Доллар может подешеветь? Украинцам дали повод для оптимизма

Ситуация зависит от решения Нацбанка

На фоне объявления владимиром путином частичной мобилизации курс доллара в Украине испытал определенные колебания, но быстро начал возвращаться к предыдущей норме. Из-за "курсовых ожиданий" американская валюта пострадала, однако, теперь уже укрепилась на отметке до 42,45-42,65 гривен за доллар. Кроме того, Национальный банк Украины способен "развернуть" курс доллара на наличном рынке к предыдущему уровню в 41-42 гривны.

Об этом сообщается в отчете на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины. Как отмечается, такой сценарий возможен при содействии НБУ.

"Это произойдет, если регулятор повысит установленные для банков лимиты на чистую продажу валюты. Расчетно, по состоянию на конец сентября золотовалютные резервы остаются на уровне 24,4-24,6 млрд долларов. Поэтому такой сценарий вполне вероятен", — говорится в отчете на сайте.

В Госфинмониторинге считают, что эмиссия является основным риском устойчивости курса гривны в долгосрочном периоде. Речь идет также о внешних поступлениях в финансирование бюджета Украины.

"Это также носит эмиссионный характер — поскольку НБУ конвертирует поступление в Минфин в гривну для последующих внутренних платежей. Как и прямой выкуп ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) на баланс НБУ", — отмечают они.

Как сообщал Телеграф ранее, согласно анализу ICU Weekly, спрос на доллар в Украине растет и в кассах наличной американской валюты до сих пор не хватает.