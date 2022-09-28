Доллар на черном рынке падает в цене: курс валют в Украине

Снижение стоимости американского доллара – мировая тенденция

Курс наличного доллара в Украине понемногу снижается — в обменниках за американскую валюту просят почти на пол гривны меньше чем на утро 27 сентября. Это отвечает международным валютным тенденциям.

Доллар подешевел и к основным мировым валютам, таким как евро и иена. Отмечается, что стоимость доллара корректируется на мировом рынке, ведь инвесторы стремятся зафиксировать доходы, полученные благодаря его скачку. Что касается украинского внутреннего валютного рынка, то, согласно анализу ICU Weekly, спрос на доллар растет и в кассах его все еще не хватает. Как известно — нехватка наличной валюты — один из факторов ажиотажа на рынке и рост курса.

В настоящее время банки преимущественно используют валюту для возврата депозитов. На курс влияют новости — после провозглашения проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях и частичной мобилизации в россии настроения населения ухудшились, так что на рынке на стоимость валюты будут значительно влиять психологические факторы. Нацбанк пока не планирует пересматривать свой официальный курс гривны по отношению к доллару. Сейчас стоимость доллара составляет на черном рынке 41,9/42,2 грн, евро — 39,9/40,25 грн.

Курс валют в Украине

Негативное влияние от объявления мобилизации в россии постепенно уменьшается и эксперты ожидают стоимость доллара в максимум 44 гривны в ближайшие недели октября при условии, что на военных территориях не случится неприятных неожиданностей. Активный спрос на доллары вызван тем, что украинцы используют наличную иностранную валюту, как способ уберечь финансовые средства.