Курс доллара в октябре – гривню ждет обвал?

Эксперт считает что финансовая ситуация в октябре резко ухудшится

Хотя курс доллара в Украине пока падает, на деле уже в октябре гривню может ждать очередная девальвация.

Об этом пишет на своей странице в соцсетях директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

"В октябре мы продолжим входить в жесточайшие глобальные долговой и финансовый кризисы, далее будет падать гривна относительно доллара США и еще не удастся остановить обвал цен на ОВГЗ и акции украинских эмитентов", — предсказывает эксперт.

По его мнению все это является частью глобальной мировой экономический рецессии или даже кризиса, который ожидает все страны уже в ближайшее время и особенно отразится на экономике развивающихся стран и их валюте. В этот список входит и Украина.

Правда тяжело при этом придется фактически всем, единственное возможное исключение – США, в котором растет ставка ФРС и имеются собственные запасы энергоресурсов, что позволит снизить удар по экономике и укрепит курс доллара. Следствием последнего станет девальвация национальных валют мира, в том числе гривны, к доллару.

Также добавит обесценивания гривне ее эмиссия и проблемы с продажами облигаций государственного внутреннего займа, напрямую влияющих на курс доллара.

Вместе с тем другие эксперты считают, что до середины октября курс доллара будет стабильным – в пределах 43,5 гривень.