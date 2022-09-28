Курс долара у жовтні – на гривню чекає обвал?

Експерт вважає, що фінансова ситуація в жовтні різко погіршиться.

Хоча курс долара в Україні поки що падає, насправді вже у жовтні гривню може чекати чергова девальвація.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережах директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

"У жовтні ми продовжимо входити в найжорстокіші глобальні боргову та фінансову кризи, далі падатиме гривня щодо долара США і ще не вдасться зупинити обвал цін на ОВДП та акції українських емітентів", — передбачає експерт.

На його думку все це є частиною глобальної світової економічної рецесії або навіть кризи, яка чекає на всі країни вже найближчим часом і особливо позначиться на економіці країн, що розвиваються, та їх валюті. До цього списку входить і Україна.

Щоправда, важко при цьому доведеться фактично всім, єдиний можливий виняток – США, в якому зростає ставка ФРС і є власні запаси енергоресурсів, що дозволить знизити удар по економіці та зміцнить курс долара. Наслідком останнього стане девальвація національних валют світу, зокрема гривні до долара.

Також додасть знецінення гривні її емісія та проблеми з продажем облігацій державної внутрішньої позики, які безпосередньо впливають на курс долара.

Водночас інші експерти вважають, що до середини жовтня курс долара буде стабільним – у межах 43,5 гривні.