Помістіть у горщик з квітами шишку: вона позбавить частої проблеми

Шишка допоможе контролювати рівень вологості у квіткових горщиках

Полив рослин здається простим і зрозумілим заняттям, але для садівників-початківців він може стати справжнім викликом. Адже легко переборщити з водою, що призведе до перезволоження ґрунту, а це, у свою чергу, може спричинити загнивання коріння та грибкові захворювання.

Мало хто знає, що контролювати рівень вологості в горщиках можна за допомогою шишок. Розповідаємо, як це робити.

Як розпізнати перезволожену рослину

Надмірний полив – одна з найпоширеніших помилок у догляді рослин. Симптоми перезволоження можуть змінюватись залежно від виду рослини, але найчастіше ви помітите, що листя починає жовтіти або буріти. Також часто з’являється характерне здуття рослини, коли воно буквально опухає від надлишків води.

Іншими ознаками перезволоження є гнилизна на стеблах або коренях, уповільнений ріст і відсутність цвітіння. Якщо рослина не може засвоювати поживні речовини через застійну воду і нестачу кисню в корінні, вона починає "задихатися". Крім того, такі умови стають ідеальним середовищем для розвитку грибкових захворювань.

Як врятувати перезволожені рослини

Якщо ваша рослина постраждала від надлишку води, насамперед потрібно витягти її з горщика та уважно оглянути коріння. Якщо на коренях є гнилизна, їх потрібно очистити або видалити пошкоджені ділянки. Після цього помістіть рослину на матеріал, що вбирає, щоб воно могло висохнути, і поставте в затінене місце.

Коли рослина повністю висохне, можна повернути її в горщик, забезпечивши хороший дренаж, щоб уникнути повторного перезволоження. Використовуйте відповідний ґрунт для конкретного виду рослини та на перші кілька днів утримайтеся від поливу.

Соснова шишка для контролю вологості

Соснові шишки, які ми часто бачимо як декор або різдвяні прикраси, можуть стати справжніми помічниками для садівників.

Їхні лусочки відкриваються в сухих умовах і закриваються в умовах підвищеної вологості. Ця властивість робить шишки ідеальними для використання як індикатор вологості ґрунту в горщиках. Коли ви кладете соснову шишку в горщик з рослиною кінчиком вгору, вона підказуватиме вам, коли час поливати рослину. Як тільки ґрунт висихає, шишка розкривається, показуючи, що вологості недостатньо. Якщо шишка закрита, значить, рослина не потребує додаткового поливу.

Цей простий і натуральний спосіб контролю вологості допоможе уникнути проблем з перезволоженням і забезпечить вашим рослинам оптимальні умови для зростання.

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