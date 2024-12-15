Свіжий імбир цілий рік: як виростити пряну рослину у себе вдома

Імбир має не тільки унікальний смак, а й безліч корисних властивостей

Вирощування імбиру в домашніх умовах — це не тільки захоплююче заняття, а й відмінна можливість завжди мати під рукою свіжий та ароматний корінь. Ця рослина не вимагає складного догляду, а її вирощування підходить навіть садівникам-початківцям. А виростити його можна зі шматочка, що залишився після приготування.

Розповідаємо, як правильно посадити імбир, створити для нього комфортні умови та зібрати перший урожай.

Як виростити імбир вдома

Для вирощування імбиру знадобиться:

Свіжий, пружний, корінь імбиру з вузликами (місцями зростання).

Досить глибокий горщик із дренажними отворами.

Поживний ґрунт без торфу.

Харчова плівка або склянка.

Гумка або мотузка для закріплення плівки.

Вода з низьким вмістом вапна.

Для початку наріжте корінь на шматочки по 5 див. Переконайтеся, що на кожному шматочку є вузли вегетації. Це невеликі горбки, з яких виростуть пагони. Помістіть шматочки кореня зрізом вниз до горщика з живильним ґрунтом і легко присипте їх шаром землі. Для прискорення проростання накрийте горщик плівкою або склянкою, забезпечивши вологість усередині. Як тільки імбир проросте, плівку чи склянку потрібно буде зняти. Поставте горщик у теплому та світлому місці. Слідкуйте за тим, щоб на нього не потрапляло пряме сонячне світло. Регулярно поливайте водою з низьким вмістом вапна, не допускаючи перезволоження.

Корінь імбиру буде готовий до збору, коли його листя почне жовтіти. Його смак у цей час є найбільш насиченим. Викопайте бульбу, промийте та використовуйте за призначенням.

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