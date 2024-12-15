Свежий имбирь круглый год: как вырастить пряное растение у себя дома

Имбирь обладает не только уникальным вкусом, но и множеством полезных свойств

Выращивание имбиря в домашних условиях — это не только увлекательное занятие, но и отличная возможность всегда иметь под рукой свежий и ароматный корень. Это растение не требует сложного ухода, а его выращивание подходит даже начинающим садоводам. А вырастить его можно из кусочка, который остался после приготовления.

Рассказываем, как правильно посадить имбирь, создать для него комфортные условия и собрать первый урожай.

Как вырастить имбирь дома

Для выращивания имбиря потребуется:

Свежий, упругий, корень имбиря с узелками (местами роста).

Достаточно глубокий горшок с дренажными отверстиями.

Питательная почва без торфа.

Пищевая пленка или стеклянный стакан.

Резинка или веревка для закрепления пленки.

Вода с низким содержанием извести.

Для начала нарежьте корень на кусочки по 5 см. Убедитесь, что на каждом кусочке есть узлы вегетации. Это небольшие бугорки, из которых вырастут побеги. Поместите кусочки корня срезом вниз в горшок с питательной почвой и легко присыпьте их слоем земли. Для ускорения прорастания накройте горшок пленкой или стаканом, обеспечив влажность внутри. Как только имбирь прорастет, пленку или стакан нужно будет снять. Поставьте горшок в теплом и светлом месте. Следите за тем, чтобы на него не попадал прямой солнечный свет. Регулярно поливайте водой с низким содержанием извести, не допуская переувлажнения.

Корень имбиря будет готов к сбору, когда его листья начнут желтеть. Его вкус в это время наиболее насыщенный. Выкопайте клубень, промойте и используйте по назначению.

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