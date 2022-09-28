Долар на чорному ринку падає в ціні: курс валют в Україні

Зниження вартості американського долара — світова тенденція

Курс готівкового долара в Україні потроху знижується — в обмінниках за американську валюту просять на майже на пів гривні менше ніж на ранок 27 вересня. Це відповідає міжнародним валютним тенденціям.

Долар подешевшав і до основних світових валют таких як євро та ієна. Відзначається, що вартість долара коригується на світовому ринку, адже інвестори прагнуть зафіксувати прибутки, отримані завдяки його стрибку. Що ж до українського внутрішнього валютного ринку, то згідно з аналізом ICU Weekly, попит на долар зростає і в касах його все ще не вистачає. Як відомо — нестача готівкової валюти один з чинників ажіотажу на ринку і зростання курсу.

Наразі банки переважно використовують валюту для повернення депозитів. На курс впливають новини — після проголошення проведення псевдореферендумів на окупованих територіях та часткової мобілізації в росії настрої населення погіршилися, тож на ринку на вартість валюти значно впливатимуть психологічні чинники. Нацбанк поки не планує переглядати свій офіційний курс гривні до долара. Наразі вартість долара становить на чорному ринку 41,9 / 42,2 грн, євро — 39,9 / 40,25 грн.

Курс валют в Україні

Негативний вплив від об'яви мобілізації у росії поступово зменшується і експерти чекають вартість долара в максимум 44 гривні в найближчі тижні жовтня за умови, що на військових теренах не трапиться неприємних несподіванок. Активний попит на долари спричинений тим, что українці використовують готівкову іноземну валюту як спосіб вберегти гроші.