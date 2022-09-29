Курс доллара – НБУ спасает гривну, и эксперт увидел хороший знак для нацвалюты

По словам главы совета НБУ летом ситуация была хуже

Хотя в Государственной службе финансового мониторинга Украины прогнозируют курсу доллара в октябре падение с нынешних почти 43 гривень до 42 и даже 41 гривни, с этим согласны далеко не все.

Так, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин отмечает, что ситуация на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе характеризовалась существенным ростом спроса на иностранную валюту. Клиенты банков хотели купить ее так сильно, что Нацбанк вынужден был увеличить продажи долларов для банков, чтобы поддержать ее предложение.

Так, за прошедшую неделю чистая продажа Национальным банком иностранной валюты на рынке составила 738 млн. долларов США, что на 44% больше, чем за неделю до этого. Покупка безналичного доллара США у банков по-прежнему осуществляется по официальному курсу, а его продажа банкам – по официальному курсу, увеличенному на 1%.

"С начала сентября чистая продажа иностранной валюты Национальным банком уже превысила показатели июля и августа (1,2 млрд. и 1,3 млрд. долларов США соответственно), однако остается вдвое меньше пиковых значений в мае и июне 2022 года — 3,4 млрд. и 4 млрд. долларов США соответственно", — пишет Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

То есть по мнению Данилишина, НБУ в целом контролирует ситуацию.

Директор же Института развития экономики Украины Александр Гончаров полагает, что в октябре гривню ждет неминуемый обвал.