Курс доллара: девальвирует даже британский фунт – эксперт рассказал, чего ждать в октябре

Октябрь будет тяжелым для нацвалюты

Хотя сентябрь курс доллара заканчивает некоторым снижением, его дальнейший рост в октябре фактически неминуем. Об этом предупреждает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

По его мнению в октябре украинская экономика продолжит входить в жесточайшие глобальные долговой и финансовый кризисы. Будет падать гривна относительно доллара США. Правительству и Нацбанку не удастся остановить обвал цен на ОВГЗ и акции украинских эмитентов. Последнее повлечет за собой волну банкротств.

Девальвация не обойдет также мировые валюты наиболее развитых стран. Как пишет эксперт, пара британский фунт/доллар США — на нижайшем уровне в 1,065 доллара за фунт. А пара евро/доллар США также на самом низком уровне 0,955. На валютных рынках царит паника, а изменения на рынке в сторону девальвации большинства валют к доллару, только растет.

"Не сомневаюсь, что всё происходящее заставит руководство Нацбанка и далее ослаблять гривну. А разве в НБУ знают какой-то иной вариант?", — пишет Александр Гончаров на своем Facebook о неминуемости девальвации гривны по инициативе самого НБУ.

Таким образом, по мнению эксперта, в октябре Нацбанк вероятно снова повысит официальный курс доллара к гривне с нынешних 36,56 гривен.

Альтернативой этому может стать продолжение валютных интервенций НБУ. Только за прошедшую неделю чистая продажа Национальным банком иностранной валюты на рынке составила 738 млн. долларов США.