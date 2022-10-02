"Девальвация гривны – разумный шаг": эксперт объяснил, от чего будет зависеть курс доллара в октябре

НБУ только за последнюю неделю потратил на поддержку курса гривны 867 миллионов долларов

Курс доллара на черном рынке в октябре может развиваться по нескольким сценариям — либо с финансовой помощью от Международного валютного фонда и Европейского союза, либо без помощи. В случае первого доллар удержится на отметке 43 гривны, а по второму сценарию гривну ждет официальная девальвация.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил экономический эксперт Даниил Монин. Он отметил, что в случае предоставления Украины финансовой помощи, НБУ будет и дальше продавать доллары банкам для поддержки курса и это позволит удержать курс доллара на черном рынке на уровне 43 гривны за условную единицу.

Однако, по мнению эксперта, более реалистичным выглядит сценарий, в котором Нацбанк Украины объявит официальную девальвацию гривны к доллару — примерно до 39-40 гривен, что приведет к росту наличного доллара до 43-45 гривен.

"За последнюю неделю на поддержку курса гривны НБУ потратил 867 миллионов долларов, что очень много. Если Нацбанк хочет сохранить до конца года золото-валютные резервы в 20 миллиардов долларов, а он это хочет, девальвация гривны – самый умный шаг", — резюмировал Даниил Монин.

Напомним, на утро воскресенья, 2 октября, курс доллара на черном рынке закрепился на уровне 41,55 грн (покупка) 41,9 грн (продажа). Хотя за сутки доллар потерял 30 копеек, эксперты не советуют расслабляться, ведь оснований для стабилизации курса нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего ожидать от курса американской валюты в октябре и почему второй месяц осени может стать самым тяжелым для гривны.