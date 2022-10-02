"Дальше — хуже": эксперты спрогнозировали курс доллара на черном рынке

Гривна не будет укрепляться

Курс доллара на наличном рынке в Украине демонстрирует тенденцию к снижению, потеряв за сутки около 30 копеек. В то же время эксперты советуют не расслабляться, ведь оснований для стабилизации курса нет.

Аналитик Иван Угляница считает, что гривна по отношению к доллару падала бы в любом случае, даже без российского вторжения, поскольку таковы общемировые тенденции. Позитивных сдвигов ждать не стоит, ведь оснований для укрепления валюты пока не возникло. Изменятся только темпы ослабления гривны — в зависимости от политической ситуации и событий на фронте.

Поскольку на днях валюта взлетела в стоимости до 45 грн., то эксперты считают, что сумма в 50 грн. за американский доллар уже не за горами. Но в правительстве уверены, что такого сценария стоит ожидать лишь в конце 2023 года.

В настоящее время валюта стоит в среднем: доллар — 41,55/41,9 грн на черном рынке, а евро — 39,9/40,3 грн.

Курс валют в Украине

Отметим, высокую цену валюты провоцирует и ее дефицит — Нацбанк планирует на третий октябрь обмен безналичных денег для поддержки банков. Как ранее рассказывал "Телеграф", границу падения гривны разные эксперты оценивают по разному. Среди сценариев — стоимость в 43 грн, 45 грн уже в ближайшее время, или до 50 грн, в том числе из-за превалирования ввоза товаров.