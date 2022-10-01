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Курс доллара на октябрь – есть два сценария, считает эксперт

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Никита Синицин Никита Синицин
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Доллару прогнозируют два варианта
Доллару прогнозируют два варианта

Курс будет зависеть от выбора НБУ одного из сценариев

Курсу доллара в октябре предсказывают рост в среднем до 44-45 гривен, но, как считают некоторые аналитики, этот сценарий не единственный.

Так, по словам экономического эксперта Даниила Монина, существуют два сценария развития событий – с финансовой помощью МВФ и ЕС, или без нее.

"Если мы получаем финансовую помощь, НБУ продолжает продавать доллары банкам для поддержания курса, и удерживает наличный курс в пределах 43 гривен. Но лично я считаю, что более вероятен другой сценарий", — подчеркивает эксперт.

По мнению собеседника "Телеграфа", более адекватным шагом со стороны Нацбанка ему представляется официальная девальвация гривны к доллару, примерно до 39-40 гривен, что потянет за собой рост курса наличного доллара до 43-45 гривен.

"За последнюю неделю на поддержку курса гривны НБУ потратил 867 миллионов долларов, что очень много. Если Нацбанк хочет сохранить до конца года золотовалютные резервы в 20 миллиардов долларов, а он это хочет, девальвация гривны самый разумный шаг", — заключает Даниил Монин.

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров уверен, что в октябре гривна продолжит свое падение относительно доллара США.

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