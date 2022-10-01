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Курс долара на жовтень є два сценарії, вважає експерт

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Долару прогнозують два варіанти
Долару прогнозують два варіанти

Курс залежатиме від вибору НБУ одного зі сценаріїв

Курсу долара у жовтні прогнозують зростання в середньому до 44-45 гривень, але, як вважають деякі аналітики, цей сценарій не єдиний.

Так, за словами економічного експерта Данила Моніна, існують два сценарії розвитку подій – з фінансовою допомогою МВФ та ЄС, або без неї.

"Якщо ми отримуємо фінансову допомогу, НБУ продовжує продавати долари банкам для підтримки курсу і утримує готівковий курс у межах 43 гривень. Але особисто я вважаю, що вірогідніший інший сценарій", — підкреслює експерт.

На думку співрозмовника "Телеграфа", більш адекватним кроком з боку Нацбанку йому представляється офіційна девальвація гривні до долара приблизно до 39-40 гривень, що потягне за собою зростання курсу готівкового долара до 43-45 гривень.

"За останній тиждень на підтримку курсу гривні НБУ витратив 867 мільйонів доларів, що дуже багато. Якщо Нацбанк хоче зберегти до кінця року золотовалютні резерви в 20 мільярдів доларів, а він це хоче, девальвація гривні найрозумніший крок", — робить висновок Данило Монін.

Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров упевнений, що у жовтні гривня продовжить своє падіння щодо долара США.

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