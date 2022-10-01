Долар дорожчає: аналітик спрогнозував курс у жовтні

Міжпродажом долара на торгах і в обмінниках буде розрив у 8 гривень

На тлі серйозної дестабілізації курсу валют після оголошення путіним мобілізації курс долара зазнав значних коливань і вже встиг повернутися до своєї минулої норми, але він досі залишається чутливим до подій в Україні та світі. Вважається, що в жовтні долар може також коливатися.

Про це у своєму прогнозі повідомив аналітик Олексій Козирєв на офіційному сайті Міністерства фінансів України. Як зазначається, ближче до кінця жовтня курс готівковкового долара буде в межах 41-45 гривень.

"Курс готівкового долара до середини-кінця жовтня, за моїм прогнозом, перебуватиме в межах широкого коридору від 41 до 45 гривень. Причому, у банках цей коридор котирувань купівлі та продажу долара буде традиційно ширшим, ніж в обмінниках фінкомпаній. Тобто розрив між курсом продажу долара на торгах та цінником його продажу в обмінках становитиме до 8 гривень", — написав Козирєв.

До того ж коливання курсу європейської валюти не вплине на перегляд офіційного курсу Нацбанку. НБУ орієнтується за подібних рішень на поведінку тільки курсу долара. Тому щодо євро розмір розбіжності між міжбанком і готівковим ринками не особливо хвилюватиме регулятора за будь-яких коливань євровалюти.

Якщо наприкінці жовтня американська валюта справді буде близько 41-45 гривень, то євро може очікаватися в межах котирувань купівлі та продажу від 38,95 до 45 гривень. Саме євро може залишитися головним інструментом для спекуляцій як на зовнішніх, так і на українському валютному ринках.

У суботу, 1 жовтня, американську валюту можна купити за 41,9 грн, продати — за 42,2 грн. Євро можна купити за 40,2 грн, продати — за 40,5 грн

Курс валют в Україні 1 жовтня

Курс долара в банках 1 жовтня

Курс євро в банках 1 жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров розповів, що курс долара в жовтні точно зросте — українська економіка продовжить входити в кризу.