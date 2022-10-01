Доллар дорожает: аналитик спрогнозировал курс в октябре

Между продажей доллара на торгах и в обменниках будет разрыв в 8 гривен

На фоне серьезной дестабилизации курса валют после объявления путин мобилизации курс доллара испытал значительные колебания и уже успел вернуться к своей прошлой норме, но он до сих пор остается чувствительным к событиям в Украине и мире. Считается, что в октябре доллар может колебаться.

Об этом в своем прогнозе сообщил аналитик Алексей Козырев на официальном сайте Министерства финансов Украины. Как отмечается, ближе к концу октября курс наличного доллара будет в пределах 41-45 гривен.

"Курс наличного доллара к середине-концу октября, по моему прогнозу, будет находиться в пределах широкого коридора от 41 до 45 гривен. Причем, в банках этот коридор котировок покупки и продажи доллара будет традиционно шире, чем в обменниках финкомпаний. То есть разрыв между курсом продаж доллара на торгах и ценником его продаж в обменниках составит до 8 гривен", — написал Козырев.

К тому же, колебания курса европейской валюты не повлияет на пересмотр официального курса Нацбанка. НБУ ориентируется на подобные решения на поведение только курса доллара. Поэтому по отношению к евро размер расхождения между межбанком и наличным рынками не особо будет волновать регулятора при любых колебаниях евровалюты.

Если в конце октября американская валюта действительно будет около 41-45 гривен, то евро может ожидаться в пределах котировок покупки и продажи от 38,95 до 45 гривен. Именно евро может остаться главным инструментом для спекуляций как на внешних, так и украинских валютных рынках.

В субботу, 1 октября, американскую валюту можно купить за 41,9 грн., продать — за 42,2 грн. Евро можно купить за 40,2 грн, продать – за 40,5 грн.

Курс валют в Украине 1 октября

Курс доллара в банках 1 октября

Курс евро в банках 1 октября

Как сообщал "Телеграф" ранее, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров рассказал, что курс доллара в октябре точно вырастет — украинская экономика продолжит входить в кризис.