"Далі — гірше": експерти спрогнозували курс долара на чорному ринку

Гривня не зміцнюватиметься

Курс долара на готівковому ринку в Україні демонструє тенденцію до зниження, втративши за добу близько 30 копійок. Натомість експерти радять не розслаблятися, адже підстав для стабілізації курсу немає.

Аналітик Іван Угляниця вважає, що гривня відносно до долара падала б в будь-якому разі, навіть без російського вторгнення, оскільки такими є загальносвітові тенденції. Позитивних зрушень очікувати не варто, адже підстав для зміцнення валюти поки не виникло. Змінюватимуться лише темпи ослаблення гривні — в залежності від політичної ситуації та подій на фронті.

Оскільки днями валюта злетіла в вартості до 45 грн, то експерти вважають, що сума в 50 грн за американський долар вже не за горами. Але в уряді впевнені, що на такий сценарій варто очікувати лише наприкінці 2023 року.

Наразі валюта коштує в середньому: долар — 41,55 / 41,9 грн на чорному ринку, а євро — 39,9 / 40,3 грн.

Курс валют в Украине

Відзначимо, високу ціну валюти провокує і її дефіцит — Нацбанк планує на третє жовтня обмін безготівки на готівку для підтримки банків. Як раніше розповідав "Телеграф", межу падіння гривні різні експерти оцінюють по різному. Серед сценаріїв — вартість в 43 грн, 45 грн вже найближчим часом, або й до 50 грн, зокрема через превалювання ввозу товарів.