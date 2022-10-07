Голову Нацбанку призначено: кого обрала більшість у Верховній Раді

Новий очільник НБУ має великий досвід роботи в банківській системі

У середу, 5 жовтня, голова НБУ Кирило Шевченко пішов у відставку, тож почалися активні обговорення його наступника. 7 жовтня ексочільник Ощадбанку Андрій Пишний став новим головою Національного банку – його призначення підтримали у залі Верховної Ради.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Як зазначається, призначення Пишного підтримали 290 народних депутатів україни.

Новпризначений голова НБУ тісно співпрацює з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, зокрема в межах міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола". Раніше Пишний 16 років працював у банківській системі, значну частину якої провів в Ощадбанку в ролі він першого заступника голови правління Ощаду, а з 2014 року в Ощадбанку був головою правління аж до 2020 року. Пізніше він став радником свого наступника — Сергія Наумова. На час його роботи в цьому банку припала одна з найбільш гучних перемог України в міжнародному арбітражі з рф – щодо активів Ощадбанку в Криму на 1,3 млрд дол.

Повідомлення нардепа

Як повідомляв "Телеграф" раніше, голова Національного банку України пішов у відставку. У зв'язку з цим виникло багато припущень щодо того, хто очолить НБУ після.