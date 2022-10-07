Глава Нацбанка назначен: кого избрало большинство в Верховной Раде

Новый глава НБУ имеет большой опыт работы в банковской системе

В среду, 5 октября, глава НБУ Кирилл Шевченко ушел в отставку, и начались активные обсуждения его преемника. 7 октября экс-руководитель Ощадбанка Андрей Пышный стал новым главой Национального банка – его назначение поддержали в зале Верховной Рады.

Об этом сообщила народная депутат из фракции "Слуга Народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Как отмечается, назначение Пышного поддержали 290 народных депутатов Украины.

Новый глава НБУ тесно сотрудничает с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, в частности в рамках международной санкционной группы "Ермака-Макфола". Ранее Пышный 16 лет работал в банковской системе, значительную часть которой провел в Ощадбанке в роли первого заместителя председателя правления Ощада, а с 2014 года в Ощадбанке был председателем правления вплоть до 2020 года. Позже он стал советником своего преемника – Сергея Наумова. На время его работы в этом банке пришлась одна из самых громких побед Украины в международном арбитраже по россии – по активам Сбербанка в Крыму на 1,3 млрд дол.

Сообщение нардепа

Как сообщал "Телеграф" ранее, глава Национального банка Украины ушел в отставку. В связи с этим возникло много предположений относительно того, кто возглавит НБУ после.