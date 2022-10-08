Курс доллара в октябре: нардепы назвали ответственного за стоимость валюты

Курс доллара в октябре может прогнозировать и создавать один человек

Конец первой недели октября курс доллара встречает некоторым снижением, несмотря на не самые благоприятные новости от Национального банка Украины насчет смены его главы.

Тем не менее, именно от нового руководителя НБУ Андрея Пышного, зависит каким будет курс доллара в октябре, считает экономический эксперт Даниил Монин.

По его мнению, если Национальный банк получит финансовую помощь от МВФ ($1,3 млрд) и ЕС ($5 млрд), он может продолжить нынешнюю тактику продажи валютных резервов для поддержания курса гривны.

Минус данного сценария, считает эксперт, в том, что количество продаваемой валюты постоянно растет в среднем на 150-200 миллионов долларов в неделю, и в октябре дойдет до $1 млрд еженедельно. С учетом этого и всех запасов в $23 млрд НБУ, желающий сохранить запасы, может официально девальвировать гривну до 39-40 гривен за доллар.

Если же Нацбанк продолжит продавать валюту, он может удержать гривну к доллару дороже, но тогда рискует остаться без запасов "на черный день".

"В случае девальвации официального курса до 39-40 на наличном рынке курс может подняться до 43-45 гривен за доллар. С другой стороны, приход финпомощи в размере 3-5 млрд долларов в октябре даст НБУ резерв чтобы продолжать удерживать дисбаланс на рынке валюты и тогда можно ожидать курс 42-43", — объясняет эксперт варианты.

И от того, какую стратегию выберет Андрей Пышный, зависит курс доллара в октябре.