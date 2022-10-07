Найбільше стартапів-єдинорогів у США та Китаї, найдорожчий — TikTok, а найшвидше зростаючий — SpaceX

Створений для перегляду коротких відео Тік-Ток тепер коштує сотні мільярдів доларів

Не часто розпочатий фактично з нуля бізнес у галузі, яка вважається ризикованою для традиційних підприємців, обертається успіхом. Тому компанії, яким це все-таки вдається, довівши свою вартість до $1 млрд, називають єдинорогами, тим самим підкреслюючи цю рідкість.

Так, напевно мало хто міг уявити, що сервіс, що вийшов у 2016 році для створення та перегляду коротких відео TikTok, створений пекінською компанією ByteDance, стане до першого півріччя 2022 року найдорожчим стартапом у світі.

Про це та 9 інших фактів про стартапи-єдинориги на своїй сторінці у Facebook повідомив український бізнесмен Євген Черняк.

Факт №1

Майже половина компаній-однорогів вартістю $1 млрд перебувають у США. Китай на 2-му місці та Індія займає 3-е місце;

Факт №2

У РФ, Польщі, Єгипті, Саудівській Аравії немає жодного подібного стартапу-єдинорога. При цьому вони є біля Сейшельських островів, Еквадору та Ісландії.

Факт №3

Найдорожчий "єдиноріг" — Тікток. Влітку 2021 року його капіталізація перевищувала $400 млрд, щоправда, тепер впала. Найсильніше за рік — на 25%, виріс SpaсeX Ілона Маска, а сам Ілон Маск — найкращий творець "однорогів" усіх часів. Його компанії-єдинороги: Tesla, OpenAI, NotBoring, SpaceX та інші

Факт №4

Найшвидше зростаючі сегменти для створення стартапів-єдинорогів — страхування, будівництво та електросамокати. Найсильніше впали сфери реклами, медіа, логістики та бізнес-модель "купи зараз, плати потім".

Факт №5

Міста, де робиться більшість єдинорогів — Сан-Франциско, Нью-Йорк, Пекін та Шанхай.

Факт №6

Top-3 сегменти для компаній-єдинорогів — фінтех, e-commerce (електронна комерція) та B2B SaaS (сервіси для бізнесу).

Факт №7

Top-3 фонду — Sequoia (інвестиційний фонд створений в 1972 році, що інвестував, наприклад, в Youtube, Instagram та інші стартапи), SoftBank (японська компанія, що спеціалізується на сфері телекомунікацій), Tiger (ще один інвестфонд, що спеціалізується на інвестиціях в .

Факт №8

Середній вік "єдинорога" від дати заснування — 8 років.

Факт №9

Після 2020 року найбільше єдинорогів було створено в галузі блокчейн-технологій, тобто пов’язаних з криптовалютами.

Факт №10

Засновникам єдинорогів у середньому 44 роки (заснували в середньому у 36 років). При цьому в середньому два співзасновники. Третина засновників уже мала досвід продажу попереднього стартапу. Освіта у більшості в галузі комп’ютерних наук. Засновники переважно знайомилися на попередньому місці роботи.

В Україні також є свої стартапи, щоправда, з унікальною військовою специфікою.